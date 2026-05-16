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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Железьярне Подбрезова
Жилина - Железьярне Подбрезова: обзор матча 16 мая 2026
Жилина
16.05.2026, суббота, 18:00
Словакия. Найк Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Железьярне Подбрезова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Жилина - Железьярне Подбрезова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
Под Дубном
Посещаемость:
1586
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Жилина
Железьярне Подбрезова
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
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Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
25 января 2025, 14:51
1
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля 2025, 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
22 мая 2025, 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
26 марта 2025, 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
15 февраля 2025, 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
25 января 2025, 14:51
1
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Последние матчи
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Жилина
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Жилина
3 : 2
05.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Жилина
3 : 2
05.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 7 тур
ДАК 1904
3 : 1
25.04.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Жилина
0 : 1
18.04.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Земплин Михаловце
1 : 2
25.04.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
18.04.2026
ДАК 1904
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