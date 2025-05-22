Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру

Защитник «Жилины» Томаш Губочан провел свой последний матч в профессиональной карьере в заключительном туре чемпионата Словакии.

Во встрече с клубом ДАК 1904 он сыграл все 90 минут, но его команда уступила со счетом 0:1.

39-летний Губочан провел в этом сезоне 29 матчей за «Жилину» и попал в символическую сборную словацкой Найк Лиги по итогам сезона.

Его команда заняла 2-е место в чемпионате страны.