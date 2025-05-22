Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру

Защитник «Жилины» Томаш Губочан провел свой последний матч в профессиональной карьере в заключительном туре чемпионата Словакии.
Во встрече с клубом ДАК 1904 он сыграл все 90 минут, но его команда уступила со счетом 0:1.
39-летний Губочан провел в этом сезоне 29 матчей за «Жилину» и попал в символическую сборную словацкой Найк Лиги по итогам сезона.
Его команда заняла 2-е место в чемпионате страны.
- Губочан известен по выстулениям в РПЛ за «Зенит» и «Динамо».
- В петербурском клубе он провел 6 сезонов с 2008 по 2014 годы. Он сыграл в 164 матчах, забил 1 гол и отдал 7 передач.
- В «Динамо» словак выступал в 2014–2016 годах. Там он провел 51 матч, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- В составе «Зенита» он два раза выигрывал чемпионат России, по разу Кубок и Суперкубок России.
- Губочан провел 73 матча за сборную Словакии, играл на Евро-2016 и Евро-2020.
Источник: Sportnet