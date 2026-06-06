Яя Туре возглавит европейский клуб

Яя Туре, бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити», согласовал контракт с братиславским «Слованом» и станет главным тренером клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

Для 42-летнего ивуарийца это будет первый опыт самостоятельной работы главным тренером. Его ассистентом, как ожидается, станет Даррен О'Ди, ранее входивший в тренерские штабы «Селтика» и «Суонси Сити».