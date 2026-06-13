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Яя Туре получил назначение в Европе

Вчера, 17:56

«Слован» из Братиславы объявил о назначении Яя Туре на пост главного тренера. Контракт с 43-летним ивуарийцем подписан на три года.

«Прежде всего, я очень рад, что Яя Туре стал нашим новым главным тренером. Я счастлив, что мы согласовали с ним трехлетний контракт и что с понедельника вместе начнем строить новую эру для «Слована». С самого начала у меня было четкое представление и видение того, в каком направлении должен двигаться клуб. Моей целью было пригласить человека с опытом высочайшего уровня мирового футбола, который при этом очень мотивирован сделать себе имя как тренер», – заявил Иван Кмотрик-младший, генеральный директор клуба.

«Я очень счастлив и взволнован, честно говоря, не могу дождаться понедельника, чтобы вместе приступить к работе. Мой предшественник заслуживает огромного уважения за то, чего он добился со «Слованом». Я хочу опираться на это и одновременно привнести что-то новое и свое. Футбол для меня – это все. Я люблю вызовы и невероятно рад тренировать великий клуб с богатой историей, красивым стадионом и высокими амбициями», – сказал Яя Туре.

Новый главный тренер добавил, что хочет выстроить в команде доминирующий футбол: «Со «Слованом» я хочу показывать доминирующий футбол, выигрывать матчи и контролировать игру так, чтобы радовать болельщиков».

Официальная презентация Туре в качестве главного тренера «Слована» состоится в понедельник на пресс-конференции. Там же объявят состав тренерского штаба.

  • Туре завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу.
  • Он тренировал в академии «Тоттенхэма», а также был ассистентом Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии. Также Яя работал в «Ахмате».
  • В качестве игрока Яя Туре выступал за «Барселону», а самый яркий отрезок карьеры провел в «Манчестер Сити».

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Источник: официальный сайт «Слована»
Словакия. Найк Лига Слован Туре Яя
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