Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вспомнил, как продавал защитника Томаша Губочана в «Марсель» в 2016 году.

– Бывало на вашей памяти, что пытались в команду пристроить игрока со скрытыми медицинскими проблемами – но удалось это поймать?

– Такого не припомню. Вот я однажды скрыл проблемы. Правда, это не повлияло на карьеру игрока.

– О ком речь?

– В 2016-м продавал Губочана в «Марсель». Перед этим в «Динамо» футболистам на руки раздали трансферные сертификаты. Я узнал – ужаснулся: «Что происходит-то?»

– Что услышали? «Динамо» клуб яркий, там можно услышать что угодно.

– Мне говорят: «Губочану платим безумные деньги». – «Так давайте продадим!» – «Он никому не нужен».

– Какие-то грибоедовские диалоги.

– Я продолжаю: «Кто вам сказал?» – «Его агент». – «Стоп! Отзываем эту бумагу, будем продавать». За миллион четыреста пристроили в «Марсель». Я знал, что у Томаша со здоровьем не все в порядке.

– А французы?

– Они в своей клинике это обнаружили. Покупать не отказывались – но сомневались. Мы отправили Губочана в другую клинику, где написали, что с таким голеностопом можно играть. Он молодец: отыграл и не сломался. Хотя риск был приличный. Мне пришлось на себя брать ответственность, произносить слова «я вам гарантирую». Скажу честно: блефовал.