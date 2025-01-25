Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал, что его до сих пор связывает с Россией.

– Три вещи, которые остались у тебя на память о России?

– Первое – я все еще помню язык! Вот мы с тобой сейчас разговариваем благодаря этому.

Во-вторых, у меня в России много друзей, с которыми я поддерживаю связь.

Ну и именно в России прошли лучшие годы моей футбольной карьеры.

– По чему в России сегодня скучаешь сильнее всего?

– По Питеру! И болельщикам!