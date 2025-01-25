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  • Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России

Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал, что его до сих пор связывает с Россией.

– Три вещи, которые остались у тебя на память о России?

– Первое – я все еще помню язык! Вот мы с тобой сейчас разговариваем благодаря этому.

Во-вторых, у меня в России много друзей, с которыми я поддерживаю связь.

Ну и именно в России прошли лучшие годы моей футбольной карьеры.

– По чему в России сегодня скучаешь сильнее всего?

– По Питеру! И болельщикам!

  • Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год.
  • Затем словак перешел в «Динамо», где играл до лета 2016-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (3)
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Цугундeр
1737808255
Губо был лучшим, и им бы и остался, если бы по финансовому фэйр-плей, после приобретения сраного Хави Гарсии Зене не пришлось бы его продать мусарне. Где он и сдулся..(
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7:1
1737808807
паскуда кусарес ему на спину специально наступил, и ломберсту не менее специально выехал по ахиллу, подло, сзади. вот это помню. зато в итоге мы выбили ливер в 1/16, кажется.
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FROLL007
1737809570
Губочана с теплотой вспоминают в Петербурге. Трудягой был в Зените.
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