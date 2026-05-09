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Железьярне Подбрезова - Слован: обзор матча 09 мая 2026

Железьярне Подбрезова
09.05.2026, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Слован
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
ЗЕЛПО Арена
Посещаемость:
1267
Новости команд
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Железьярне Подбрезова
Слован
Яя Туре возглавит европейский клуб
6 июня, 20:47
1
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:36
«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15
10 декабря 2025, 10:11
«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68
26 ноября 2025, 10:36
Яя Туре возглавит европейский клуб
6 июня, 20:47
1
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:36
«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15
10 декабря 2025, 10:11
«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68
26 ноября 2025, 10:36
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Все
Железьярне Подбрезова
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
0 : 3
03.05.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Земплин Михаловце
1 : 2
25.04.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
18.04.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Спартак Тр
0 : 1
26.04.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Жилина
0 : 1
18.04.2026
Слован
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