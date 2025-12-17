18 декабря в заключительном 6-м туре Лиги Конференций «Слован» примет «Хэкен». Обе команды уже потеряли шансы на борьбу за высокие места, однако матч остается принципиальным с точки зрения турнирной мотивации и итогового распределения позиций. Коллективы находятся рядом в таблице, имеют одинаковое количество очков и схожие игровые проблемы, прежде всего в обороне, что делает предстоящую встречу потенциально результативной.

«Слован»

Словацкий клуб после пяти туров набрал 3 очка и занимает 31-е место. В Лиге Конференций команда испытывает заметные трудности при игре без мяча: «Слован» пропускает в каждом матче турнира и за последние пять встреч допустил 10 пропущенных мячей. Средний показатель – 2.00 гола за игру – один из худших на этом этапе. При этом в атаке команда смотрится стабильнее: 7 забитых мячей за тот же отрезок и средние 1.40 гола за матч позволяют регулярно рассчитывать минимум на один точный удар. На своем поле «Слован» действует смелее, стараясь играть первым номером и активнее использовать фланги.

«Хэкен»

Шведский клуб располагается на 29-й позиции, также имея 3 очка. «Хэкен» не может выиграть в шести матчах Лиги Конференций подряд, но при этом стабильно забивает: голы были в четырех последних встречах турнира и в 7 из 9 последних матчей в целом. Основная проблема команды – оборона. «Хэкен» пропускает в десяти матчах подряд и в среднем допускает 1.40 гола за игру. В атаке команда действует менее результативно, забивая около 0.80 мяча за матч, однако за счет активности и давления способна создавать моменты даже против организованных соперников.

Факты о командах

«Слован»

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем: 1.40 забито и 2.00 пропущено за последние 5 игр

Забивает в большинстве домашних встреч

«Хэкен»

Не выигрывает в 9 последних матчах

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Слован» – «Хэкен»

С учетом статистики обеих команд, матч обещает пройти в открытом ключе. «Слован» дома будет стремиться завершить еврокубковую кампанию победой, но проблемы в обороне почти наверняка приведут к пропущенным мячам. «Хэкен», несмотря на слабую серию без побед, регулярно находит возможности для взятия ворот. При таких вводных наиболее логичным выглядит сценарий с обменом голами и повышенной результативностью.

Рекомендованные ставки