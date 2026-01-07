Центральный матч 21 тура английской Премьер-лиги пройдет в Лондоне, где «Арсенал» примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за чемпионские позиции, однако подходят к очной встрече в разном статусе. «Арсенал» уверенно лидирует в турнире и демонстрирует максимально стабильные результаты, тогда как «Ливерпуль» остается в группе преследователей, регулярно набирая очки, но чаще теряя их в матчах с равными соперниками.
«Арсенал»
Лондонский клуб проводит один из самых стабильных отрезков сезона. «Арсенал» выиграл пять последних матчей в Премьер-лиге, довел серию с забитыми мячами до 26 игр подряд и в среднем забивает 2.20 гола за последние пять встреч. Команда отличается высокой интенсивностью в атаке и умением дожимать соперников во втором тайме. При этом оборона не всегда выглядит безупречно – в четырех последних матчах «Арсенал» пропускал, однако общий баланс остается в пользу лидера чемпионата.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате уже восемь матчей подряд и стабильно забивает: 9 из 11 последних игр прошли с голами команды. В среднем за пять встреч мерсисайдцы забивают 1.60 мяча, пропуская всего 0.80. Однако выездные матчи против лидеров таблицы часто складываются для «Ливерпуля» непросто, а в очных встречах с «Арсеналом» команда регулярно оказывается под давлением, особенно при игре без мяча.
Факты о командах
«Арсенал»
- Побеждает в 7 последних матчах
- Забивает в 26 матчах подряд
- В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Имеет наибольшее количество побед в турнире – 15
«Ливерпуль»
- Не проигрывает в 9 последних матчах
- Забивает в 11 последних очных встречах с «Арсеналом»
- В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает менее 1 гола за матч на текущем отрезке
Личные встречи
Прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль»
Матч обещает получиться напряженным и результативным, однако текущая форма и турнирная мотивация склоняют чашу весов в пользу хозяев. «Арсенал» находится на пике уверенности, стабильно реализует моменты и успешно играет против прямых конкурентов дома. «Ливерпуль» способен навязать борьбу, но при высокой интенсивности «канониров» рискует уступить по качеству игры в ключевых отрезках встречи.
Рекомендованные ставки
- Победа «Арсенала» – коэффициент 1.55
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80