Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 8 января 2026 с коэффициентом 1.55

07 января 2026 8:53
Арсенал - Ливерпуль
08 янв. 2026, четверг 23:00 | Англия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

Центральный матч 21 тура английской Премьер-лиги пройдет в Лондоне, где «Арсенал» примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за чемпионские позиции, однако подходят к очной встрече в разном статусе. «Арсенал» уверенно лидирует в турнире и демонстрирует максимально стабильные результаты, тогда как «Ливерпуль» остается в группе преследователей, регулярно набирая очки, но чаще теряя их в матчах с равными соперниками.

«Арсенал»

Лондонский клуб проводит один из самых стабильных отрезков сезона. «Арсенал» выиграл пять последних матчей в Премьер-лиге, довел серию с забитыми мячами до 26 игр подряд и в среднем забивает 2.20 гола за последние пять встреч. Команда отличается высокой интенсивностью в атаке и умением дожимать соперников во втором тайме. При этом оборона не всегда выглядит безупречно – в четырех последних матчах «Арсенал» пропускал, однако общий баланс остается в пользу лидера чемпионата.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате уже восемь матчей подряд и стабильно забивает: 9 из 11 последних игр прошли с голами команды. В среднем за пять встреч мерсисайдцы забивают 1.60 мяча, пропуская всего 0.80. Однако выездные матчи против лидеров таблицы часто складываются для «Ливерпуля» непросто, а в очных встречах с «Арсеналом» команда регулярно оказывается под давлением, особенно при игре без мяча.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Побеждает в 7 последних матчах
  • Забивает в 26 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Имеет наибольшее количество побед в турнире – 15

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 11 последних очных встречах с «Арсеналом»
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает менее 1 гола за матч на текущем отрезке

Личные встречи
22% (11)
45% (22)
33% (16)
70
Забитых мячей
92
1.43
В среднем за матч
1.88
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  5:5
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
08.01.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 0
31.08.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
2 : 2
11.05.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
27.10.2024
Ливерпуль
Товарищеские матчи,
Ливерпуль
2 : 1
01.08.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
3 : 1
04.02.2024
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
0 : 2
07.01.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
1 : 1
23.12.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
2 : 2
09.04.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
0 : 2
16.03.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Арсенал
0 : 2
20.01.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ливерпуль
0 : 0
13.01.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
4 : 0
20.11.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0 : 3
03.04.2021
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
0 : 0
01.10.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
28.09.2020
Арсенал
Суперкубок Англии, Финал
Арсенал
1 : 1
29.08.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
2 : 1
15.07.2020
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
5 : 5
30.10.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
24.08.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
5 : 1
29.12.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1 : 1
03.11.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3 : 3
22.12.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
4 : 0
27.08.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
3 : 1
04.03.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
3 : 4
14.08.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
3 : 3
13.01.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
0 : 0
24.08.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
4 : 1
04.04.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.12.2014
Арсенал
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
2 : 1
16.02.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
5 : 1
08.02.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
2 : 0
02.11.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 2
30.01.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.09.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
1 : 2
03.03.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
0 : 2
20.08.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
1 : 1
17.04.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1 : 1
15.08.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
1 : 0
10.02.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ливерпуль
1 : 2
13.12.2009
Арсенал
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
Арсенал
2 : 1
28.10.2009
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
4 : 4
21.04.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
1 : 1
21.12.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль
4 : 2
08.04.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Арсенал
1 : 1
02.04.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2007
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль»

Матч обещает получиться напряженным и результативным, однако текущая форма и турнирная мотивация склоняют чашу весов в пользу хозяев. «Арсенал» находится на пике уверенности, стабильно реализует моменты и успешно играет против прямых конкурентов дома. «Ливерпуль» способен навязать борьбу, но при высокой интенсивности «канониров» рискует уступить по качеству игры в ключевых отрезках встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80

1.55
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 