Центральный матч 21 тура английской Премьер-лиги пройдет в Лондоне, где «Арсенал» примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за чемпионские позиции, однако подходят к очной встрече в разном статусе. «Арсенал» уверенно лидирует в турнире и демонстрирует максимально стабильные результаты, тогда как «Ливерпуль» остается в группе преследователей, регулярно набирая очки, но чаще теряя их в матчах с равными соперниками.

«Арсенал»

Лондонский клуб проводит один из самых стабильных отрезков сезона. «Арсенал» выиграл пять последних матчей в Премьер-лиге, довел серию с забитыми мячами до 26 игр подряд и в среднем забивает 2.20 гола за последние пять встреч. Команда отличается высокой интенсивностью в атаке и умением дожимать соперников во втором тайме. При этом оборона не всегда выглядит безупречно – в четырех последних матчах «Арсенал» пропускал, однако общий баланс остается в пользу лидера чемпионата.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате уже восемь матчей подряд и стабильно забивает: 9 из 11 последних игр прошли с голами команды. В среднем за пять встреч мерсисайдцы забивают 1.60 мяча, пропуская всего 0.80. Однако выездные матчи против лидеров таблицы часто складываются для «Ливерпуля» непросто, а в очных встречах с «Арсеналом» команда регулярно оказывается под давлением, особенно при игре без мяча.

Факты о командах

«Арсенал»

Побеждает в 7 последних матчах

Забивает в 26 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Имеет наибольшее количество побед в турнире – 15

«Ливерпуль»