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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 03 марта 2012
Ливерпуль
03.03.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
25'
Л. Косиельни (АГ)
33'
Р. ван Перси
90+3'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Спиринг
+5
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Сонг
Замена
К. Беллами
️️️️
С. Даунинг
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Диаби
Замена
Жервиньо
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Т. Вермален
Травма
Т. Вермален
Замена
А. Диаби
️️️️
М. Артета
Травма
М. Артета
Травма
К. Гиббс
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Б. Санья
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
Д. Хендерсон
Пенальти не реализован!
Д. Кейт
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Джей Спиринг
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
АП
8
Микель Артета
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-5-1
25
Рейна
21
Энрике
37
Шкртел
23
Каррагер
16
Келли
19
Даунинг
14
Хендерсон
7
Кейт
16
Адам
8
Спиринг
9
Суарес
4-4-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
51
Бенаюн
8
Сонг
10
Росицки
32
Уолкотт
32
ван Перси
8
Спиринг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
8
Спиринг
19
Даунинг
39
Беллами
39
Беллами
19
Даунинг
Диаби
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
Диаби
8
Артета
5
Диаби
5
Диаби
8
Артета
51
Бенаюн
27
Жервиньо
27
Жервиньо
51
Бенаюн
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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