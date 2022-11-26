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Дирк Кейт
Дирк Кейт
Завершил карьеру
22 июля 1980 (46)
#7 | Нападающий
183 см | 78 кг
Нидерланды
Статистика
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Трансферы
Публикации
75-летний Адвокат близок к возобновлению тренерской карьеры
2022.11.26 01:56
Фото
Дирк Кейт стал главным тренером «Ден Хаага»
2022.06.02 15:51
1
Тилль: «Нас мотивировали слова Кейта, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов»
2021.10.01 19:15
5
VP: Кейт в 2021-м станет главным тренером «Фейеноорда», Ларссон войдет в его штаб
2020.05.26 12:40
1
Фото
Болельщики сборной Голландии устроили перфоманс для ван дер Ваарта и Кейта. Футболисты завершили карьеры
2018.10.14 08:48
6
Кейт объявил о завершении карьеры
2017.05.17 18:50
8
Хет-трик Кейта принес «Фейеноорду» победу над «Хераклесом» и чемпионство впервые с сезона-1998/99
2017.05.14 17:24
7
Орлов: «Могу правильно произнести «Тоби Алдервейрелд»
2017.01.29 16:13
20
Кейт: «Во время матча с «МЮ» и в перерыве Погба кричал на своих партнеров»
2016.09.18 13:00
8
Кейт доволен победой «Фейеноорда» над «МЮ»
2016.09.16 14:56
5
Кубок Голландии. «Фейеноорд» победил АЗ и вышел в финал
2016.03.04 01:23
1
Кейт прокомментировал седьмое кряду поражение «Фейеноорда»
2016.02.15 07:18
1
Кейт готов завершить карьеру в «Фейеноорде»
2015.10.27 10:31
1
Кейт провел первую тренировку после возвращения на родину
2015.07.03 18:02
24
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
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У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
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