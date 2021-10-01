Тилль: «Нас мотивировали слова Кейта, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль рассказал, что для команды значили слова Дирка Кейта о ненужности молдаван на групповом этапе Лиги чемпионов. В Тирасполе восприняли речь нидерландца как мотивацию.

«Высказывания Кейта? Да, видел. Но наш главный тренер хорошо ответил в интервью. Если ты отобрался, ты можешь выступать в Лиге чемпионов. Сейчас же мы выиграли две игры. А эти слова не были обидными, даже служили мотивацией.

В клубе на нас никогда не давят, не говорят, что должны выигрывать каждый матч. Конечно, мы этого хотим, но нереально побеждать в каждой игре сезона. Мы выкладываемся на 100 процентов и всегда хотим выигрывать», – сказал Тилль.