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    Тилль: «Нас мотивировали слова Кейта, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль рассказал, что для команды значили слова Дирка Кейта о ненужности молдаван на групповом этапе Лиги чемпионов. В Тирасполе восприняли речь нидерландца как мотивацию.

    «Высказывания Кейта? Да, видел. Но наш главный тренер хорошо ответил в интервью. Если ты отобрался, ты можешь выступать в Лиге чемпионов. Сейчас же мы выиграли две игры. А эти слова не были обидными, даже служили мотивацией.

    В клубе на нас никогда не давят, не говорят, что должны выигрывать каждый матч. Конечно, мы этого хотим, но нереально побеждать в каждой игре сезона. Мы выкладываемся на 100 процентов и всегда хотим выигрывать», – сказал Тилль.

    • «Шериф» на этой неделе победил в гостях «Реал» (2:1).
    • Молдаване лидируют в группе.
    • Это их дебютный сезон в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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