Орлов: «Могу правильно произнести «Тоби Алдервейрелд»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к тому, что многие смеются над его произношением иностранных фамилий. Орлов подчеркнул, что сможет правильно произнести фамилию защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

«Как правильно произнести иностранные фамилии, никто ведь не знает. Как вы думаете, в Англии кто-то скажет правильно фамилию «Кержаков»? Или вот как произнести фамилию Куйт? У нас начали говорить «Кюйт». А тогда я взял на чемпионат Европы с собой «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс», и в обеих этих газетах было написано «Куйт». А Георгий Черданцев называет его «Кайт», есть и еще множество вариантов. А всех задело мое произношение.

На телевидении-то самое главное что? Ошибся — повтори, переговори. К тому же, я русский комментатор, мне надо хорошо говорить по-русски. Поэтому следите за моей русской речью. Я говорю «óтдал», «пóдал», «сóздал», «пóднял», «прóдал», «пе́редал» — чаще всего эти слова произносят с другим ударением, а я говорю правильно! Я занимался ударениями всю жизнь, а перед Олимпийскими играми-1980 нас на Гостелерадио специально учили. Сейчас в некоторых словарях начинают писать, что можно и так, и так. Но это невозможно для радио и телевидения, поэтому мне иногда сложновато. Когда мой комментатор-напарник говорит с другим ударением, я же не могу делать в эфире замечания. Или вот один комментатор все время говорит «памяту́я» — хотя правильно «па́мятуя».

И если кому-то интересно, «Тоби Алдервейрелд» я могу произнести правильно», – сказал Орлов.