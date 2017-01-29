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Орлов: «Могу правильно произнести «Тоби Алдервейрелд»

29 января 2017, 16:13
20

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к тому, что многие смеются над его произношением иностранных фамилий. Орлов подчеркнул, что сможет правильно произнести фамилию защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

«Как правильно произнести иностранные фамилии, никто ведь не знает. Как вы думаете, в Англии кто-то скажет правильно фамилию «Кержаков»? Или вот как произнести фамилию Куйт? У нас начали говорить «Кюйт». А тогда я взял на чемпионат Европы с собой «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс», и в обеих этих газетах было написано «Куйт». А Георгий Черданцев называет его «Кайт», есть и еще множество вариантов. А всех задело мое произношение.

На телевидении-то самое главное что? Ошибся — повтори, переговори. К тому же, я русский комментатор, мне надо хорошо говорить по-русски. Поэтому следите за моей русской речью. Я говорю «óтдал», «пóдал», «сóздал», «пóднял», «прóдал», «пе́редал» — чаще всего эти слова произносят с другим ударением, а я говорю правильно! Я занимался ударениями всю жизнь, а перед Олимпийскими играми-1980 нас на Гостелерадио специально учили. Сейчас в некоторых словарях начинают писать, что можно и так, и так. Но это невозможно для радио и телевидения, поэтому мне иногда сложновато. Когда мой комментатор-напарник говорит с другим ударением, я же не могу делать в эфире замечания. Или вот один комментатор все время говорит «памяту́я» — хотя правильно «па́мятуя».

И если кому-то интересно, «Тоби Алдервейрелд» я могу произнести правильно», – сказал Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейт Дирк Алдервейрелд Тоби Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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shinnik
1485695950
Хорошо всех отпинал Г.С.Олд Цкул.Зверь.Красавец.
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xakep01
1485696639
Ему говорят про фамилии, а он про ударения. Надо заканчивать ему комментировать, очень безэмоционально он это делает
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la verdad
1485696868
Скорей бы тебе на пенсию. Там любимыми ударениями занимался бы.
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Nevsky_RU
1485697700
Интересно, вполне русское слово "взбвзднуть" Геннадий осилит?
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Shpion23
1485698090
"в обоих этих газетах" - не в обеих ли?
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altezzik
1485698771
Дело даже не в произношении, черт с ними. Основные претензии - это неинтересный скучный и иногда глуповатый по смыслу эфир.
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Civen
1485703685
ну произнес ты тоби, а что ты не видишь нихера дальше своего носа, как с этим быть? За Зенит болеешь, а даже по позициям путаешь игроков постоянно. Дорогу молодым, а старикам почет!
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lordmrv
1485714750
А как правильно - Орлов, или орлОв?
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dolf666
1485762848
ну это как в случае с МираллАс-МирАлльяс, Пайе-Пайет, Марсьяль-Мартияль и т.д и т.п
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KalterJax
1485773824
Помню, когда наши играли с Голландцами на евро 2008, у него большие трудности возникали с фамилией ван бронкхорст ... Как только он её не произносил, там столько разных вариаций он придумал)
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