Кейт провел первую тренировку после возвращения на родину

Голландский нападающий Дирк Кейт вернулся на родину после выступлений за турецкий «Фенербахче» и заключил контракт со своим прежним клубом «Фейеноордом» сроком на один год. За красно-белых Дирк уже выступал с 2003 по 2006 год, после чего перешел в «Ливерпуль».





Форвард поблагодарил болельщиков клуба за оказанный ими теплый прием и выразил готовность выиграть наконец-то с командой свой первый трофей, чего во время првого пребывания в клубе не случилось.