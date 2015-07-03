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    Кейт провел первую тренировку после возвращения на родину

    Голландский нападающий Дирк Кейт вернулся на родину после выступлений за турецкий «Фенербахче» и заключил контракт со своим прежним клубом «Фейеноордом» сроком на один год. За красно-белых Дирк уже выступал с 2003 по 2006 год, после чего перешел в «Ливерпуль».

    Форвард поблагодарил болельщиков клуба за оказанный ими теплый прием и выразил готовность выиграть наконец-то с командой свой первый трофей, чего во время првого пребывания в клубе не случилось.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 18:02
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Amanreca
    1435940891
    Не забуду его хет-трик в ворота Скама:)
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    Triem
    1435941595
    Ну, с возвращением Дирка!
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    uzeruu
    1435942757
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
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    Van Vanovich
    1435943524
    Больше всего он меня удивили на ЧМ-2014, играя защитником. И не плохо справлялся. Вот это универсал! Мне кажется он и воротах играл бы не плохо)
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    SD-Podonok
    1435943795
    Успіхів Дірку! Завжди поважав цього дядька!)
    Ответить
    Selim Yavuz
    1435944375
    очень работоспособный игрок,всегда выкладывается по мере своих сил
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    uzeruu
    1435953728
    Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://maximm.gu.ma
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    Van Vanovich
    1435984676
    Так по упорству и бешеной энергетике он еще молод и смог бы поиграть в АПЛ достойно,да и молодым фору дать.
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    nahan
    1436000189
    Возвращение блудного сына...
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    ologreds
    1694997675
    numo434709
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