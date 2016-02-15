Кейт прокомментировал седьмое кряду поражение «Фейеноорда»

Форвард "Фейеноорда" Дирк Кейт прокомментировал спад в игре своей команды, которая вчера потерпела седьмое поражение кряду. По словам именитого голландца, в таких результатах нужно винить футболистов, а не главного тренера.

"Как капитан, я устал от поражений. Могу представить, насколько устали от неудачных результатов от матча к матчу и остальные. СМИ могут винить нас в чем угодно, но наша команда состоит из сильных футболистов, способных играть на высоком уровне.

У нас невероятный тренер, который делает все возможное, чтобы подготовить коллектив к соревнованиям. Вина за череду поражений лежит на игроках. Сейчас мы являемся посмешищем", — сказал он.