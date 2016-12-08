Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008