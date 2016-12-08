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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Фенербахче
Фейеноорд - Фенербахче: обзор матча 08 декабря 2016
Фейеноорд
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
22'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Фенербахче
86'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
М. Топал
82'
Желтая карточка
В. Шен
80'
Желтая карточка
В. Демирель
79'
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
М. Крамер
️️️️
Т. Вилена
76'
75'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Р. ван Перси
70'
Замена
В. Шен
️️️️
Д. Ленс
Желтая карточка
Д. Кейт
55'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Й. Торнстра
45'
38'
Желтая карточка
Соуза
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Сов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Дирк Кейт
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ПП
11
Эльеро Элиа
ЛФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
4
Алпер Потук
АП
5
Соуза
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Волкан Шен
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
3-1-4-2
25
Джонс
31
Боттегин
18
Нелом
2
Карсдорп
21
Торнстра
52
Вилена
7
Кейт
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
11
Элиа
14
Йоргенсен
4-3-1-2
1
Демирель
33
Али Калдырым
37
Шкртел
24
Кьер
2
Озбайраклы
5
Соуза
17
Ленс
5
Топал
4
Потук
17
Сов
32
ван Перси
21
Торнстра
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
21
Торнстра
52
Вилена
29
Крамер
29
Крамер
52
Вилена
5
Топал
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
5
Топал
17
Ленс
20
Шен
20
Шен
17
Ленс
32
ван Перси
10
Эменике
10
Эменике
32
ван Перси
Остались в запасе
Фейеноорд
Фенербахче
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Фейеноорд - Фенербахче
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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