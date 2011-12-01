Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карим Эль-Ахмади

    #20 | Полузащитник
    Имя Карим
    Фамилия Эль-Ахмади
    Состав Основной
    Родной город Энсхеде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1985 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    • Читайте нас: 
    11