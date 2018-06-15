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    Карим Эль-Ахмади - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Карим
    Фамилия Эль-Ахмади
    Состав Основной
    Родной город Энсхеде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1985 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марокко 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2018 1' -90' Испания 2:2 Марокко
    22'
    20.06.2018 1' -86' Португалия 1:0 Марокко
    15.06.2018 1' -90' Марокко 0:1 Иран
    34'
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