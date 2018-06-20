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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Марокко
Португалия - Марокко: обзор матча 20 июня 2018
Португалия
20.06.2018, среда, 15:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Марокко
4'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Марокко
Желтая карточка
А. Силва
90'
+2
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Моутинью
89'
86'
Замена
Ф. Файр
️️️️
К. Эль-Ахмади
75'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Ж. Мариу
70'
69'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Х. Бутаиб
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Б. Силва
59'
40'
Желтая карточка
М. Бенатиа
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Моутинью
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Юнес Бельханда
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Хаким Зиеш
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
17
Набиль Дирар
ЦП
13
Халид Бутаиб
ЦФ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
23
Адриен Силва
ЦП
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Файкал Файр
ЦП
10
Амин Арит
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Пепе
6
Фонте
21
Соареш
14
Карвалью
8
Моутинью
17
Мариу
7
Гедеш
10
Силва
7
Роналду
3-5-2
12
Моанд
2
Хакими
5
Бенатиа
4
Да Кошта
10
Бельханда
7
Зиеш
14
Буссуфа
17
Дирар
8
Эль-Ахмади
16
Амрабат
13
Бутаиб
10
Силва
18
Мартинш
18
Мартинш
10
Силва
8
Моутинью
23
Силва
23
Силва
8
Моутинью
17
Мариу
8
Фернандеш
8
Фернандеш
17
Мариу
10
Бельханда
23
Карсела-Гонсалес
23
Карсела-Гонсалес
10
Бельханда
8
Эль-Ахмади
11
Файр
11
Файр
8
Эль-Ахмади
13
Бутаиб
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
13
Бутаиб
Остались в запасе
Португалия
Марокко
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Амин Арит
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Амин Арит
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Португалия - Марокко
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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