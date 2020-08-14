Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адриен Силва
Адриен Силва
Завершил карьеру
15 марта 1989 (37)
#15 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Португалия | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Record: ЦСКА поборется с киевским «Динамо» за Силву из «Лестера». Ранее им интересовался «Спартак»
2020.08.14 14:49
3
«Лестер» получил предложение от «Спартака» по хавбеку Силве
2020.08.05 10:53
17
Журналист Короткин: «Спартак» может подписать Адриена Силву. Клуб смущает скаутский отчет
2020.08.04 12:00
13
Бенальо, Бакайоко и Слимани ушли из «Монако»
2020.06.25 15:37
Жардим: «Благодаря Бакайоко и Силва в середине поля у «Монако» больше вариативности»
2019.09.14 09:39
Фото
«Монако» вновь арендовал у «Лестера» Адриена Силву
2019.08.24 08:38
3
«Монако» и «Лестер» обменялись игроками: Тилеманс отправился в Англию, Адриен Силва стал одноклубником Головина
2019.01.31 23:15
3
L’Equipe: «Монако» завтра объявит о трансфере Тилеманса в «Лестер»
2019.01.30 21:25
2
«Монако» может обменять Тилеманса на Адриена Силву
2019.01.30 08:59
4
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Силва не поможет «Лестеру» в матче с «Хаддерсфилдом»
2018.01.01 13:34
Суд отклонил апелляцию Силвы по его трансферу в «Лестер»
2017.11.17 10:54
«Лестер» намерен обратиться в CAS из-за отказа ФИФА регистрировать трансфер Адриена Силвы
2017.10.05 00:37
2
«Спортинг» объявил о трансфере Адриена Силвы в «Лестер» за 29,5 миллиона
2017.09.08 00:08
3
«Лестер» будет платить Силве полную зарплату до января
2017.09.07 07:44
2
«Лестер» опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы на 14 секунд
2017.09.06 13:40
8
Силва заявил, что за 25 миллионов перейдет из «Спортинга» в «Лестер»
2016.08.29 15:03
2
«Тоттенхэм» готов заплатить 13 миллионов за полузащитника «Спортинга»
2016.08.13 15:49
Адриен Силва: «Знали, как реагировать на критику»
2016.07.11 07:31
Адриен Силва: «У сборной Польши впечатляющая статистика»
2016.06.29 23:20
Силва: «Мы не снижаем к себе требований, хоть и не смогли пробиться в Лигу чемпионов»
2015.09.16 21:19
Спортинг может арендовать Сильву
2015.08.05 00:12
1
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+