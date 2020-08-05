«Лестер» получил предложение от «Спартака» по хавбеку Силве

«Спартак» решил купить полузащитника «Лестера» Адриена Силву. Как информирует O Jogo, у англичан уже есть официальное предложение из России.
Российский источник сообщал, что «Спартак» отталкивает от трансфера негативный скаутский отчет по Силве.
- В прошедшем сезоне Силва выступал за «Монако» на правах аренды.
- Он сыграл в 22 матчах и сделал две голевых передачи.
- Контракт 31-летнего игрока с «Лестером» действует до 2021 года.
Источник: O Jogo
Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.