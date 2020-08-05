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  • «Лестер» получил предложение от «Спартака» по хавбеку Силве

«Лестер» получил предложение от «Спартака» по хавбеку Силве

5 августа 2020, 10:53
17

«Спартак» решил купить полузащитника «Лестера» Адриена Силву. Как информирует O Jogo, у англичан уже есть официальное предложение из России.

Российский источник сообщал, что «Спартак» отталкивает от трансфера негативный скаутский отчет по Силве.

  • В прошедшем сезоне Силва выступал за «Монако» на правах аренды.
  • Он сыграл в 22 матчах и сделал две голевых передачи.
  • Контракт 31-летнего игрока с «Лестером» действует до 2021 года.

Источник: O Jogo

Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Лестер Силва Адриен
Комментарии (17)
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lek!
1596614421
Неужели нет по качественнее игрока ? Зачем покупать старперов ?
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Mister_Tomsk
1596618096
т.е. шюрле им было мало?
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Кинстифа
1596622748
31 год.. не лучшие отзывы... при том, что в РПЛ многие тяжело адаптируются.. очень странный выбор.....
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хав_бек
1596632449
Что там за очередной Силва?
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derrik2000
1596639005
Посмотрел нарезки его игр за Спортинг (2017), Лестер (2018) и Монако (2019-2020). Если нарезки за Спортинг и Лестер ещё как-то давали возможность оценить его игровые качества, то нарезка игр с его участием за Монако скорее больше подходит для молодёжного художественного фильма о футболе, дескать, какой-то мальчик хочет стать знаменитым футболистом и в его детских грёзах появляется такой футболист: эпизоды с его участием длятся от силы 3-4 секунды и их за две с половиной минуты набегает столько, что ты, просмотрев ролик его игр за Монако, понимаешь, что ничего не понимаешь... ))) Видимо, ПРОСТО НЕЧЕГО БЫЛО ПОКАЗАТЬ. В общем, если его приобретут, то это однозначно будет приобретение ради приобретения, как в случае с "блестящим голкипером" Рованьоли и "кудеснике мяча" Баду, которых впарил Федуну пасынок Прядкина.
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