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    «Лестер» получил предложение от «Спартака» по хавбеку Силве

    «Спартак» решил купить полузащитника «Лестера» Адриена Силву. Как информирует O Jogo, у англичан уже есть официальное предложение из России.

    Российский источник сообщал, что «Спартак» отталкивает от трансфера негативный скаутский отчет по Силве.

    • В прошедшем сезоне Силва выступал за «Монако» на правах аренды.
    • Он сыграл в 22 матчах и сделал две голевых передачи.
    • Контракт 31-летнего игрока с «Лестером» действует до 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2666

      Кинстифа 23 минуты назад

      31 год.. не лучшие отзывы... при том, что в РПЛ многие тяжело адаптируются..
      очень странный выбор.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь 1 час назад

      Вам ничто не поможет.
      И да, кстати, когда букмекерские конторы начнут брать ставки на то что СпратакГ вылетит в пердив?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1641

      Mister_Tomsk 1 час назад

      т.е. шюрле им было мало?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3471

      Томик > Mister_Tomsk 1 час назад

      Пробуют теперь человека, который питается нормально. Может сможет, если есть еду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5003

      Борат 2 часа назад

      весь мир видел как на энфилде пищевик получал пассивное удовольствие...
      ну и кто из англии пойдёт после такого в эту тарасовскую клоаку ???
      бугагагага ну рылы уморы !
      гыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5003

      Борат 2 часа назад

      бугагага !
      рылы, вы что в апл забыли ?
      ваши трансферы - это джунгли или мохнатые с рынков да автосервисов !
      ну может ещё пару монголов купите, казахи под большим вопросом !
      гыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      legenda soccer > Борат 47 минут назад

      то ли дело ты нищеброд в ауле живешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      lek! 2 часа назад

      Неужели нет по качественнее игрока ?
      Зачем покупать старперов ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      JuicyG > lek! 2 часа назад

      Ну он чаще в опорке играет,скорость не важна,а интеллектом он обладает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5654

      alarm 2 часа назад

      стыдно за спартак!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2710

      АртурZaСМ > alarm 2 часа назад

      Иди работай обсос

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +233

      Бенедиктус > АртурZaСМ 2 часа назад

      так он обсосом и работает)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5654

      alarm > АртурZaСМ 2 часа назад

      бомж тарасовский, иди стеклотару собирай, пока тебя конкуренты не опередили — а у меня работа на удалёнке уже много лет. кто чего достиг, как грицца.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2459

      serhio80 > alarm 2 часа назад

      Тебя дурачка непромытого в офис никто не пустит) и работа твоя бачки подчищать в поисках объедков)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > serhio80 1 час назад

      Ты про свою работу не забудь, иди рот помой и подмойся, за тебя это никто не сделает!
      =)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2459

      serhio80 > Питерский князь 1 час назад

      Питерский грязь, ты очнулся, жопа не болит после ночи трудовой?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > serhio80 1 час назад

      Блин, болит, усрался, читать ночью, твои комментарии.
      =)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2710

      АртурZaСМ > alarm 1 час назад

      Достиг ты только деградации в умственном развитии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5654

      alarm > АртурZaСМ 55 минут назад

      тебе не кажется, что деградация умственного развития (конкретно в этом случае) заключается в постановке диагноза "деградация умственного развития" на основании комментариев в интернетах? задумайся)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      legenda soccer > alarm 48 минут назад

      ты за слова в реале когда нибудь свое утиное хлебало просеришь

      1
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      ...
      Рейтинг: +639

      legenda soccer > Питерский князь 47 минут назад

      иди у азмуна отсоси как дзюба любит у вас хахахах помойка зинетка клуб геев

      1
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      Рейтинг: +1722

      vsespartak01 > legenda soccer 7 минут назад

      наверное дома то родители гордятся этими...?хвалят не нахваляться!видели бы они кто на самом деле их чадо?тьфуууууууууу!целыми днями в инете гы гы.да позор!ладно давайте !оставайтесь с этими ....осталось только морду им набить!

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