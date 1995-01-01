Журналист Короткин: «Спартак» может подписать Адриена Силву. Клуб смущает скаутский отчет

Если бы не Спартак, сайт давно бы сдулся!
Каждый чих в Спартаке, попадает в главные новости!!
Это конечно приятно, да и понятно, Спартак - любимец страны, но хотелось бы услышать новости о подготовке с новому сезону и из стана конкурентов.
Похоже "журналиста" Короткина надо переводить с русского на русский. Как так, "«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лестера» Адриене Силве, но источник сообщает, что в «Спартаке» есть сомнения в необходимости трансфера футболиста"???
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лестера» Адриене Силве.
Действующий контракт португальца закончится летом 2021 года.
Источник сообщает, что в «Спартаке» есть сомнения в необходимости трансфера футболиста из-за негативного отчета от скаутской службы.
- В прошедшем сезоне Силва выступал за «Монако» на правах аренды.
- Он сыграл в 22 матчах и сделал две голевых передачи.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.