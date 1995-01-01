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    Журналист Короткин: «Спартак» может подписать Адриена Силву. Клуб смущает скаутский отчет

    «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лестера» Адриене Силве.

    Действующий контракт португальца закончится летом 2021 года.

    Источник сообщает, что в «Спартаке» есть сомнения в необходимости трансфера футболиста из-за негативного отчета от скаутской службы.

    • В прошедшем сезоне Силва выступал за «Монако» на правах аренды.
    • Он сыграл в 22 матчах и сделал две голевых передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 12:00
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5541

      ivany4 1 час назад

      Если бы не Спартак, сайт давно бы сдулся!
      Каждый чих в Спартаке, попадает в главные новости!!
      Это конечно приятно, да и понятно, Спартак - любимец страны, но хотелось бы услышать новости о подготовке с новому сезону и из стана конкурентов.
      Похоже "журналиста" Короткина надо переводить с русского на русский. Как так, "«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лестера» Адриене Силве, но источник сообщает, что в «Спартаке» есть сомнения в необходимости трансфера футболиста"???

      2
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      Рейтинг: +215

      партизан84 1 час назад

      а накой нам старичок в полузащите я не понимаю?

      2
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      Рейтинг: +5999

      JTherry 2 часа назад

      на мой взгляд, староват и мелковат, и в Монако (в аренде) не заиграл, скауты в корень вопроса смотрят... может, не его клуб и лига

      4
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      Рейтинг: +5519

      alarm 2 часа назад

      только хряки усиленно визжали, что зенит купил 31-летнего защитника, а тут они сами теперь хотят купить какого-то 31-летнего днаря в полузащиту, нафиг никому не нужного))

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      Рейтинг: +7024

      paracetamol > alarm 2 часа назад

      Им главное бабло отмыть и попилить.

      0
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      Рейтинг: +22

      gektor1 > alarm 2 часа назад

      но он не днарь, а чемпион Европы и вообще неплохой игрок для рпл

      5
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      Рейтинг: +610

      legenda soccer > alarm 1 час назад

      вот ты пишешь днарь.скажи чего ты в жизни добился кроме того как писать чушь на этом сайте.люди деньги зарабатывают а ты только языком молоть

      4
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      Рейтинг: +5519

      alarm > legenda soccer 1 час назад

      про мамашек каждый день тоже я пишу?

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      Рейтинг: +4609

      Hektor 84 > legenda soccer 4 минуты назад

      Все эти алармобораты это один прыщавый пи де раст

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