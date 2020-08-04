Журналист Короткин: «Спартак» может подписать Адриена Силву. Клуб смущает скаутский отчет

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лестера» Адриене Силве.
Действующий контракт португальца закончится летом 2021 года.
Источник сообщает, что в «Спартаке» есть сомнения в необходимости трансфера футболиста из-за негативного отчета от скаутской службы.
- В прошедшем сезоне Силва выступал за «Монако» на правах аренды.
- Он сыграл в 22 матчах и сделал две голевых передачи.
Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.