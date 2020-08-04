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  • Журналист Короткин: «Спартак» может подписать Адриена Силву. Клуб смущает скаутский отчет

Журналист Короткин: «Спартак» может подписать Адриена Силву. Клуб смущает скаутский отчет

4 августа 2020, 12:00
13

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лестера» Адриене Силве.

Действующий контракт португальца закончится летом 2021 года.

Источник сообщает, что в «Спартаке» есть сомнения в необходимости трансфера футболиста из-за негативного отчета от скаутской службы.

  • В прошедшем сезоне Силва выступал за «Монако» на правах аренды.
  • Он сыграл в 22 матчах и сделал две голевых передачи.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Спартак Монако Лестер Силва Адриен
Комментарии (13)
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JTherry
1596533099
на мой взгляд, староват и мелковат, и в Монако (в аренде) не заиграл, скауты в корень вопроса смотрят... может, не его клуб и лига
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партизан84
1596535393
а накой нам старичок в полузащите я не понимаю?
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ivany4
1596537430
Если бы не Спартак, сайт давно бы сдулся! Каждый чих в Спартаке, попадает в главные новости!! Это конечно приятно, да и понятно, Спартак - любимец страны, но хотелось бы услышать новости о подготовке с новому сезону и из стана конкурентов. Похоже "журналиста" Короткина надо переводить с русского на русский. Как так, "«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лестера» Адриене Силве, но источник сообщает, что в «Спартаке» есть сомнения в необходимости трансфера футболиста"???
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SLADE2019
1596541970
Имея в виду репутацию скаутов Спартака, может надо приобрести этого футболиста. 31 год не так уж много по современным меркам для опорника. Если конечно это серьезная информация.
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Spartak Piter
1596543682
Смотрите если кто не в курсе. зянит это СБГ. зянит и его игроки, любящие чпоканье в раздевалках это СБГТ , производная от ЛГБТ. Все по делу. Позорище СБГТ.
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isakkobelini
1596543981
вляпайтесь как с Шурле....
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zigbert
1596567979
Лучше уж своих наигрывать чем брать не пойми кого.
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