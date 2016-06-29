Адриен Силва: «У сборной Польши впечатляющая статистика»

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва поделился ожиданиями накануне матча 1/4 финала Евро-2016 против команды Польши.

«Польша уже показала, что у них есть хорошая команда. Мы хотим выбить их с турнира, и здесь будет важна каждая мелочь.

Давайте не будем ходить вокруг да около: мы все знаем, что Роналду очень важен для национальной команды. Он в хорошей форме, он забивал и играл на команду. Это удивительный футболист.

Польша будет сложным соперником. На групповой стадии мы видели, что они очень сильны, а завтра, думаю, будут еще сильнее. Мы готовы физически и психологически и собираемся обыграть их.

У Польши впечатляющая статистика – как до Евро, так и во время него. Мы должны быть скромными и сфокусироваться на том, что должны сделать», – сказал Силва.

Матч Польша – Португалия состоится в четверг, 30 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.