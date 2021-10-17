Адриен Силва - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Адриен
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|69
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Адриен
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|17
|0
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2021
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|19.12.2021
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|88'
|10.12.2021
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|05.12.2021
|46' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Лацио (Рим)
|80'
|30.11.2021
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|27.11.2021
|66' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Верона (Верона)
|30.10.2021
|1' -67'
|Торино (Турин)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|67'
|27.10.2021
|1' -85'
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Аталанта (Бергамо)
|22.10.2021
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|17.10.2021
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|03.10.2021
|1' -73'
|Сампдория (Генуя)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|26.09.2021
|59' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|83'
|23.09.2021
|1' -55'
|Сампдория (Генуя)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|19.09.2021
|1' -69'
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Сампдория (Генуя)
|12.09.2021
|1' -89'
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Интер (Милан)
|88'
|29.08.2021
|85' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|23.08.2021
|86' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Милан (Милан)