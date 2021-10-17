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    Адриен Силва - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Адриен
    Фамилия Силва
    Команда Аль-Вахда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 17 0 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2021 1' -90' Рома (Рим) 1:1 Сампдория (Генуя)
    19.12.2021 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Венеция (Венеция)
    88'
    10.12.2021 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:3 Сампдория (Генуя)
    05.12.2021 46' -90' Сампдория (Генуя) 1:3 Лацио (Рим)
    80'
    30.11.2021 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:1 Сампдория (Генуя)
    27.11.2021 66' -90' Сампдория (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    30.10.2021 1' -67' Торино (Турин) 3:0 Сампдория (Генуя)
    67'
    27.10.2021 1' -85' Сампдория (Генуя) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    22.10.2021 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:1 Специя (Ла Специя)
    17.10.2021 1' -90' Кальяри (Кальяри) 3:1 Сампдория (Генуя)
    03.10.2021 1' -73' Сампдория (Генуя) 3:3 Удинезе (Удине)
    26.09.2021 59' -90' Ювентус (Турин) 3:2 Сампдория (Генуя)
    83'
    23.09.2021 1' -55' Сампдория (Генуя) 0:4 Наполи (Неаполь)
    19.09.2021 1' -69' Эмполи (Эмполи) 0:3 Сампдория (Генуя)
    12.09.2021 1' -89' Сампдория (Генуя) 2:2 Интер (Милан)
    88'
    29.08.2021 85' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
    23.08.2021 86' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Милан (Милан)
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