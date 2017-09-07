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    «Лестер» будет платить Силве полную зарплату до января

    Руководство «Лестера» постарается уладить неприятную ситуацию, сложившуюся из-за нерасторопности работников клуба. Напомним, что англичане не успели зарегистрировать переход полузащитника «Спортинга» Адриена Силвы всего на 14 секунд. Сумма сделки составила 22 миллиона евро.

    Теперь «Лестер» рискует выплачивать полную зарплату футболисту сборной Португалии, хотя тот не сможет играть до январского трансферного окна. В связи с этим представители клуба обратились в ФИФА с просьбой помочь урегулировать этот момент.

    Источник: The Sun

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    07.09.2017 07:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 сентября 2017, 00:16

      Ну, не такие уж и бедные Лисы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Серега М. 7 сентября 2017, 08:56

      14 секунд)))

      0
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