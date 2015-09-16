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    • Силва: «Мы не снижаем к себе требований, хоть и не смогли пробиться в Лигу чемпионов»

    Силва: «Мы не снижаем к себе требований, хоть и не смогли пробиться в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Спортинга» Адриен Силва прокомментировал предстоящую встречу с «Локомотивом» в рамках Лиги Европы. По словам футболиста, его команда готовится индивидуально к каждому сопернику.

    «Нужно играть как можно лучше, чтобы в результате добраться до финала. Мы всегда прикладываем максимум усилий и не снижаем требований к себе, хоть и не смогли добиться изначальной цели – попадания в Лигу чемпионов. Сейчас мы лидируем в чемпионате, но не расслабляемся и стараемся прогрессировать. Мы не сравниваем наших соперников, а готовимся индивидуально. Уверяю, что мы знаем, как нужно играть с каждым из них», – сказал Силва.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2015 21:19
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