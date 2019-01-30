L’Equipe: «Монако» завтра объявит о трансфере Тилеманса в «Лестер»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс на правах аренды перейдет в «Лестер». Из «Лестера» в «Монако» перейдет хавбек Адриен Силва.

По информации L’Equipe, об обмене будет объявлено завтра.

Сообщается, что Тилеманс не входит в планы главного тренера «Монако» Леонарду Жардима. Клуб не готов продавать игрока по сниженной цене сейчас, поэтому отдает его в аренду.

Силва уже прошел медицинское обследование в «Монако». Сообщается, что он не входит в планы главного тренера «Лестера» Клода Пюэля, и клуб готов отпустить его.