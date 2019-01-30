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    L’Equipe: «Монако» завтра объявит о трансфере Тилеманса в «Лестер»

    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс на правах аренды перейдет в «Лестер». Из «Лестера» в «Монако» перейдет хавбек Адриен Силва.

    По информации L’Equipe, об обмене будет объявлено завтра.

    Сообщается, что Тилеманс не входит в планы главного тренера «Монако» Леонарду Жардима. Клуб не готов продавать игрока по сниженной цене сейчас, поэтому отдает его в аренду.

    Силва уже прошел медицинское обследование в «Монако». Сообщается, что он не входит в планы главного тренера «Лестера» Клода Пюэля, и клуб готов отпустить его.

    Источник: L'Equipe

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    30.01.2019 21:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 30 января 2019, 23:21

      Я думал все таки клуб посерьёзнее его заберёт..

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 21:57

      Обмен ненужным для обоих тренеров. Посмотрим кто выиграет от этого. Не исключено, что оба...

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