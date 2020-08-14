Record: ЦСКА поборется с киевским «Динамо» за Силву из «Лестера». Ранее им интересовался «Спартак»

Полузащитник «Лестера» Адриен Силва может продолжить карьеру в России или Украине.

По информации Record, подписать португальского хавбека хотят московский ЦСКА и киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что на 31-летнего футболиста также претендует «Спартак».