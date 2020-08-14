Record: ЦСКА поборется с киевским «Динамо» за Силву из «Лестера». Ранее им интересовался «Спартак»

Полузащитник «Лестера» Адриен Силва может продолжить карьеру в России или Украине.
По информации Record, подписать португальского хавбека хотят московский ЦСКА и киевское «Динамо».
Ранее сообщалось, что на 31-летнего футболиста также претендует «Спартак».
- В прошлом сезоне Силва выступал на правах аренды за «Монако».
- Его контракт с «Лестером» действует до 2021 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Record
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