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  • Record: ЦСКА поборется с киевским «Динамо» за Силву из «Лестера». Ранее им интересовался «Спартак»

Record: ЦСКА поборется с киевским «Динамо» за Силву из «Лестера». Ранее им интересовался «Спартак»

14 августа 2020, 14:49
3

Полузащитник «Лестера» Адриен Силва может продолжить карьеру в России или Украине.

По информации Record, подписать португальского хавбека хотят московский ЦСКА и киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что на 31-летнего футболиста также претендует «Спартак».

  • В прошлом сезоне Силва выступал на правах аренды за «Монако».
  • Его контракт с «Лестером» действует до 2021 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Источник: Record

Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 332 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Динамо К Силва Адриен
Комментарии (3)
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Чермындыр
1597410017
Кто такую йухню только сочиняет
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vladimir-7
1597412510
Кому нужен этот футбольный дедушка, пусть едет в Киев.
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