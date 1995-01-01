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    Record: ЦСКА поборется с киевским «Динамо» за Силву из «Лестера». Ранее им интересовался «Спартак»

    Полузащитник «Лестера» Адриен Силва может продолжить карьеру в России или Украине.

    По информации Record, подписать португальского хавбека хотят московский ЦСКА и киевское «Динамо».

    Ранее сообщалось, что на 31-летнего футболиста также претендует «Спартак».

    • В прошлом сезоне Силва выступал на правах аренды за «Монако».
    • Его контракт с «Лестером» действует до 2021 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 332 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12326

      vladimir-7 4 минуты назад

      Кому нужен этот футбольный дедушка, пусть едет в Киев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1736

      Чермындыр 45 минут назад

      Кто такую йухню только сочиняет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1863

      Semenycch 1 час назад

      Если реально с хохлами, то ЦСКА не светит.

      0
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