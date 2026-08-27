Болельщицы подрались во время матча ЦСКА

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал трех болельщиц за участие в потасовке на матче «ЦСКА» и «Акрона» в FONBET Кубке России.
Каждой из девушек придется выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, им на год запретили посещать официальные спортивные соревнования. Дела рассмотрели по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ, которая касается нарушения правил поведения зрителей.
По версии суда, зрительницы на трибуне присоединились к конфликту между другими болельщиками: они толкались и размахивали руками. В суде решили, что такие действия поставили под угрозу безопасность, жизнь и здоровье самих девушек и остальных присутствовавших на стадионе.
- Заседания состоялись 26 августа.
- Сама встреча «ЦСКА» – «Акрон» прошла 18 августа на «ВЭБ Арене» в рамках 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.
- Победу со счетом 1:0 одержал «Акрон» – на девятой минуте забил футболист «Акрона» Кевин Аревало.
Источник: РИАМО