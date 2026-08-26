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Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»

26 августа, 21:50
7

Ведущая Okko, фанатка «Локомотива» Дарья Исаева прокомментировала ситуацию с полузащитником ЦСКА Дмитрием Бариновым.

  • У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.
  • Хавбек не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в пятом туре РПЛ.
  • Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.

«Последний год Дмитрия Баринова – просто боль. Был капитаном и тащером «Локо», но «Локо» решил понизить ему зарплату вдвое, что, естественно, выглядело как издевательство в контексте его значимости для клуба. Как итог – расход и переход в ЦСКА, где за полгода ну вообще не пошло.

А вчера вышел на 10 минут против «Локо» – и, судя по всему, порвал кресты. Через месяц Баре 30.

Очень, очень грустно. Здоровья», – написала Исаева.

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Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
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Паровозов
1787770945
А кто-то языком своим ляпал, что кроме Локо в России играть нигде не будет.
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Интерес
1787772063
Мля, какая несвежая новость! Мы уже её пережили почти год назад.
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Taps
1787772882
Пусть уже заканчивает с карьерой. Поганый человечишка.
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SanInstructor
1787772996
грустная история, Тотти вместе с Дель Пьеро аж всплакнули...
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АЛЕКС 58
1787784933
Спад в игре,травма...это всё карма
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zigbert
1787813384
Не только эта причина но и его неверие в лучшие времена Локомотива. Он просто сбежал из команды.
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