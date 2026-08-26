Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»

Ведущая Okko, фанатка «Локомотива» Дарья Исаева прокомментировала ситуацию с полузащитником ЦСКА Дмитрием Бариновым.

У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

Хавбек не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в пятом туре РПЛ.

Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.

«Последний год Дмитрия Баринова – просто боль. Был капитаном и тащером «Локо», но «Локо» решил понизить ему зарплату вдвое, что, естественно, выглядело как издевательство в контексте его значимости для клуба. Как итог – расход и переход в ЦСКА, где за полгода ну вообще не пошло.

А вчера вышел на 10 минут против «Локо» – и, судя по всему, порвал кресты. Через месяц Баре 30.

Очень, очень грустно. Здоровья», – написала Исаева.