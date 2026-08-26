Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе лидеров.
– В чем ваш интерес продолжать работать в команде, из которой каждый день уезжают футболисты и их не заменяют?
– Сегодня только конец августа. Давайте дождемся окончания трансферного окна. Это наша команда, мы провели в «Локо» много времени, формировали ее, стабилизировали, довели до определенного уровня, закольцевали определенным результатом. Да, ребята уходят – это больно, но мы обязаны сделать шаг вперед.
- «Локомотив» с тремя очками после пяти туров занимает 14-е место в РПЛ.
- Срок контракта 42-летнего Галактионова с клубом рассчитан до конца 2028 года.
- «Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.
Источник: «РБ Спорт»