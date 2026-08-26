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У дочери Радимова возникли проблемы в Европе

26 августа, 23:11
14

Александра Радимова, дочь бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова, рассказала о блокировке своих денег в Европе.

29-летняя Александра родилась и живeт в Испании. По еe словам, в марте она продала квартиру в России, а в мае перевела вырученные средства в Европу. В начале июня деньги оказались заблокированы, из-за чего она не может ни купить жильe, ни вывести средства в другой банк. Причиной, как выяснилось, стало то, что покупательница квартиры находится под санкциями.

«У меня катастрофически горит жопа. Потому что в марте я продала свою квартиру в России, в мае я перевела свои деньги в Европу, а в начале июня у меня заблокировали мои деньги, и я не могу купить квартиру или даже вывести их в другой банк. Потому что оказывается, что покупательница моей квартиры в России под санкциями», – сказала Александра на видео, которое она опубликовала на своей странице в соцсети.

«Очень здорово, что топ-менеджмент «Газпрома» зарабатывает на санкциях, а я не могу купить квартиру», – с иронией добавила дочь Радимова.

Она также опубликовала скриншот новости, в которой говорилось, что «четверо топ-менеджеров «Газпромбанка» заработали около девяти миллионов евро, воспользовавшись хаосом на рынке после введения санкций против России – они покупали облигации с большой скидкой в Европе, а затем получали их полную стоимость в России».

  • Владислав Радимов – бывший полузащитник сборной России. За «Зенит» он выступал с 2003 по 2008 год и был капитаном команды.
  • С «Зенитом» игрок брал Кубок УЕФА.
  • Сейчас Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (14)
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шахта Заполярная
1787783444
А оно мне надо?
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Бумбраш
1787795920
Ну так коль в Испании,так пускай к гешпанцам и обращается..
Ответить
TOMSON
1787799726
Бабки заблокировали Испанцы, а виноваты Русские… Логика
Ответить
АЛЕКС 58
1787801697
Куда смылась,там и жалуйся. Нашла где сочувствия искать.
Ответить
evgevg13
1787803773
В этом месте россиянам надо посочувствовать этой? Так что ли?
Ответить
Хулиганин
1787807148
Ну так Владик пускай впряжется. Он же гонит как его в Испании помнят и любят.
Ответить
Аид666
1787807423
скатертью по жопе... замучаетесь пыль глотать...
Ответить
subbotaspartak
1787813828
какая досада..
Ответить
k611
1787815907
В Испании тепло, можно и в палатке жить...
Ответить
odessakmv
1787817219
жопа у нее горит не от этого а скорее всего геуропейских привычек в половых отношениях, нечего тут приплетать газмяспром
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