У дочери Радимова возникли проблемы в Европе

Александра Радимова, дочь бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова, рассказала о блокировке своих денег в Европе.

29-летняя Александра родилась и живeт в Испании. По еe словам, в марте она продала квартиру в России, а в мае перевела вырученные средства в Европу. В начале июня деньги оказались заблокированы, из-за чего она не может ни купить жильe, ни вывести средства в другой банк. Причиной, как выяснилось, стало то, что покупательница квартиры находится под санкциями.

«У меня катастрофически горит жопа. Потому что в марте я продала свою квартиру в России, в мае я перевела свои деньги в Европу, а в начале июня у меня заблокировали мои деньги, и я не могу купить квартиру или даже вывести их в другой банк. Потому что оказывается, что покупательница моей квартиры в России под санкциями», – сказала Александра на видео, которое она опубликовала на своей странице в соцсети.

«Очень здорово, что топ-менеджмент «Газпрома» зарабатывает на санкциях, а я не могу купить квартиру», – с иронией добавила дочь Радимова.

Она также опубликовала скриншот новости, в которой говорилось, что «четверо топ-менеджеров «Газпромбанка» заработали около девяти миллионов евро, воспользовавшись хаосом на рынке после введения санкций против России – они покупали облигации с большой скидкой в Европе, а затем получали их полную стоимость в России».