Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на поражение команды от «Спартака» в 5-м туре РПЛ.

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

– Андрей Сергеевич, как вам старт чемпионата в исполнении «Зенита»?

– Сначала мне казалось, что сброшены оковы прошлого года, когда нужно было выиграть во что бы то ни стало. Сложилось ощущение, что команда готова и даже здорово начала, но дальше произошла незапланированная и труднообъяснимая осечка с «Родиной». К сожалению, уступили еще и «Спартаку». Это оплеуха от главного конкурента. Матч меня расстроил, потому что по игре москвичи действительно заслуженно победили.

– В чем причина потери очков на старте?

– С «Родиной» произошла случайность. Но сопернику нужно отдать должное – сумели перестроиться во втором тайме и забить два быстрых гола. Затем «Родина» комфортно удержала преимущество. А «Спартак» показал, что в данный момент готов чуть лучше «Зенита».