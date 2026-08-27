«Торпедо» просматривает экс-спартаковца

Бывший форвард «Оренбурга» Степан Оганесян проходит просмотр в «Торпедо».
«Оганесян – на тренировке «Торпедо».
С московским «Торпедо» тренируется экс-вингер «Оренбурга» Степан Оганесян.
Договоренностей о контракте пока нет, при этом, насколько знаю, УМО воспитанник «Спартака» прошел», – написал источник.
- Оганесян присоединился к оренбуржцам в июле 2022 года. За два с половиной сезона форвард провел 79 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
- До перехода в «Оренбург» Оганесян находился в системе «Спартака» и сыграл два матча за главную команду москвичей.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева