«Торпедо» просматривает экс-спартаковца

Бывший форвард «Оренбурга» Степан Оганесян проходит просмотр в «Торпедо».

«Оганесян – на тренировке «Торпедо».

С московским «Торпедо» тренируется экс-вингер «Оренбурга» Степан Оганесян.

Договоренностей о контракте пока нет, при этом, насколько знаю, УМО воспитанник «Спартака» прошел», – написал источник.