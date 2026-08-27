Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении

Бывший игрок «Спартака» Степан Оганесян мог переехать в чемпионат Армении.
Однако перед игроком поставили условие – принять гражданство Армении. Оганесян пока не согласился и, скорее всего, продолжит карьеру в России.
Последним клубом Степана был «Оренбург».
- Оганесян присоединился к оренбуржцам в июле 2022 года. За два с половиной сезона форвард провел 79 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
- До перехода в «Оренбург» Оганесян находился в системе «Спартака» и сыграл два матча за главную команду москвичей.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева