Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении

Бывший игрок «Спартака» Степан Оганесян мог переехать в чемпионат Армении.

Однако перед игроком поставили условие – принять гражданство Армении. Оганесян пока не согласился и, скорее всего, продолжит карьеру в России.

Последним клубом Степана был «Оренбург».