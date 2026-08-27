Определен лучший форвард России

Бывший спартаковец Денис Давыдов определил лучшего нападающего России.
«По моему мнению, Константин Тюкавин – это лучший нападающий в России. Это вообще один из моих любимых футболистов. Мне кажется, что огромного уважения заслуживает то, как он после травмы продолжает играть и прогрессировать.
Я уверен, что по ходу сезона ему удастся набрать былую форму и начать больше забивать, несмотря на то, что сейчас тяжело даются забитые мячи. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что Костя по-прежнему является лидером «Динамо», – сказал Давыдов.
- Сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.
- 24-летний Тюкавин в этом сезоне в 7 матчах за москвичей отметился 2 голами и 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»