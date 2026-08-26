Орлов поставил диагноз «Зениту»

Бывший зенитовец Геннадий Орлов высказался о выступлении команды в этом сезоне.

«Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.

Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).

Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«У команды какая-то психологическая яма сейчас. Это, конечно, бывает у разных команд. Но у «Зенита» как раз проглядывается эта тенденция в последние годы. Последние два-три сезона. В первом повезло, мы выиграли. Второй – проиграли. И последний выиграли, сами выиграли: шли сзади, и в последний момент выскочили из-за спины, стали чемпионами.

Семаку надо скорее думать о том, чтобы искать замену [лидерам прошлых лет]. Кондаков есть, Шилов есть. Надо их чаще выпускать, менять всех, у кого игра не идeт», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».