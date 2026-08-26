Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о голе со штрафного в матче 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (3:2).
Штрафной реализовал защитник ЦСКА Кирилл Данилов.
«Понятно, стоит у мяча Кисляк и Данилов, но вот эта стенка… Там стоит Сильянов, Монтес, Ньямси, Фассон и Бакаев. Вот кто-то один из опытных игроков должен был сказать: «Если бьeт Данилов, то мы не подпрыгиваем». Когда разбегается левоногий и бьeт на силу и ты знаешь, что он будет бить на силу, – он никогда не перекинет стенку.
Но сейчас у «Локомотива» настолько всe наэлектризовано… Может быть, забыли положить игрока; может, кто-то не подсказал. Это, конечно, стечение обстоятельств. Мне кажется, Данилов просто хотел бахнуть на силу», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Голы у ЦСКА забили Лусиано Гонду на 29-й минуте, Кирилл Данилов на 50-й и Матеус Алвес на 68-й.
- У «Локомотива» отличились Александр Сильянов на 22-й и Сергей Пиняев на 75-й.
- ЦСКА – одна из двух команд, помимо «Краснодара», которая еще не проигрывала в РПЛ в этом сезоне.
Источник: «Чемпионат»