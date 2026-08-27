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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости

27 августа, 00:59

Бразильский клуб готов договориться с «Зенитом» по Энрике.

Клуб РПЛ получил трансферный бан, игрокам не платят с июня.

«Локомотив» хочет арендовать Мостового, «Зенит» может взять на себя почти половину его зарплаты.

У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита».

Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик».

ЦСКА принял окончательное решение по Гонду.

«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ.

Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна.

Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА.

«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала».

Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива».

Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака».

Источник: «Бомбардир»
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