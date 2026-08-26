Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Батраков перешeл в суперкоманду. «Локомотив» им в подмeтки не годится. Здесь Батракову нужно было ещe и забивать. Там есть Осимхен. Этому человеку надо только давать передачи. Батраков это умеет делать. Ему не надо там бежать, забивать. Отдал – и можешь даже не бежать, поддерживать. В «Локомотиве» у Батракова таких игроков не было.

Там вокруг Батракова играют футболисты мирового уровня. Представляешь, в какую он компанию попадает? Естественно, у него там прогресс по-любому будет. В «Локомотиве» уже этого прогресса не было. И «Локомотив» – молодцы. Вовремя продали, потому что таких денег никто бы не дал», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».