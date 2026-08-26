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  • Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»

Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»

26 августа, 22:49
1

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Батраков перешeл в суперкоманду. «Локомотив» им в подмeтки не годится. Здесь Батракову нужно было ещe и забивать. Там есть Осимхен. Этому человеку надо только давать передачи. Батраков это умеет делать. Ему не надо там бежать, забивать. Отдал – и можешь даже не бежать, поддерживать. В «Локомотиве» у Батракова таких игроков не было.

Там вокруг Батракова играют футболисты мирового уровня. Представляешь, в какую он компанию попадает? Естественно, у него там прогресс по-любому будет. В «Локомотиве» уже этого прогресса не было. И «Локомотив» – молодцы. Вовремя продали, потому что таких денег никто бы не дал», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Батраков перешел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
  • С полузащитником заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
  • 21-летний россиянин накануне провел первую тренировку с турецкой командой.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Батраков Алексей Бубнов Александр
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1787814037
. ...И «Локомотив» – молодцы.... Хоть кто-то хвалит Локо
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