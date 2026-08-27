В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о травме партнера Дмитрия Баринова.

У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

Хавбек не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в пятом туре РПЛ.

Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.

«Травма Баринова – большая потеря для ЦСКА. У нас каждый игрок на вес золота и ценное звено в команде. Особенно такой футболист, как Баринов», – сказал Кисляк.