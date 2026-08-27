«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», вплотную подошел к продлению контракта с клубом до лета 2031 года.

Об этом сообщил аргентинский журналист Сезар Луис Мерло в соцсети. По его данным, сторонам осталось согласовать лишь незначительные детали, которые не помешают подписанию нового соглашения.