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«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером

27 августа, 08:58
17

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», вплотную подошел к продлению контракта с клубом до лета 2031 года.

Об этом сообщил аргентинский журналист Сезар Луис Мерло в соцсети. По его данным, сторонам осталось согласовать лишь незначительные детали, которые не помешают подписанию нового соглашения.

  • В это трансферное окно Барко входил в число трансферных целей «Индепендьенте».
  • Срок нового договора, по версии Мерло, расходится со сведениями российских источников, которые ранее писали о соглашении до 2030 года.
  • В этом сезоне Барко провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (17)
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_Sasha_
1787810848
Уже писали все, остаётся)
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ТяжелаяАртиллерия
1787810923
Комментарий скрыт модератором
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subbotaspartak
1787813683
до лета 2031 года.... дожить бы...
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alefreddy
1787814155
капризный однако
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k611
1787815546
Писали что всё давно подписано, а теперь опять в шаге...
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Литейный 4 (returned)
1787821027
Комментарий скрыт модератором
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Freyd
1787823709
Шагают больно медленно
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