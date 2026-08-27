«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», вплотную подошел к продлению контракта с клубом до лета 2031 года.
Об этом сообщил аргентинский журналист Сезар Луис Мерло в соцсети. По его данным, сторонам осталось согласовать лишь незначительные детали, которые не помешают подписанию нового соглашения.
- В это трансферное окно Барко входил в число трансферных целей «Индепендьенте».
- Срок нового договора, по версии Мерло, расходится со сведениями российских источников, которые ранее писали о соглашении до 2030 года.
- В этом сезоне Барко провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: «Бомбардир»