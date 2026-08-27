Назначения судей на 6-й тур РПЛ

РФС назначил арбитров на 6-й тур РПЛ.
28 августа (пятница)
«Акрон» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов
Помощники судьи – Денис Березнов, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.
29 августа (суббота)
«Факел» – «Зенит»: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Варанцо Петросян; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.
«Краснодар» – «Ростов»: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Алексей Лунeв, Адлан Хатуев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Французов.
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Александр Павлов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.
30 августа (воскресенье)
«Родина» – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.
«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Рубин» – «Динамо» Махачкала: судья – Данил Каширин
Помощники судьи – Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Виктор Кулагин.