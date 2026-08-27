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Назначения судей на 6-й тур РПЛ

27 августа, 12:17
10

РФС назначил арбитров на 6-й тур РПЛ.

28 августа (пятница)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Денис Березнов, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

29 августа (суббота)

«Факел»«Зенит»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Варанцо Петросян; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.

«Краснодар»«Ростов»: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Алексей Лунeв, Адлан Хатуев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат»«Крылья Советов»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Александр Павлов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

30 августа (воскресенье)

«Родина»«Балтика»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак»«Оренбург»: судья – Артeм Чистяков

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Рубин»«Динамо» Махачкала: судья – Данил Каширин

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Виктор Кулагин.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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ScarlettOgusania
1787823663
бомба, вы чего издеваетесь, где инфа о назначении судей..?🤬
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Бумбраш
1787825932
И в это самое время Галина Рыловна Куколдиньё кувыркается с инкасаторами лукойла,которые везут деньги чистячку и кирюшке))))) на износ трудится потаскуха))))
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NewLife
1787827733
Фролов - это тот, который нам пеналь назначил за ввод мяча в игру. Чистяков - это тот, который подчинился хухуяну и назначил 11 м динаме за представление дельфина ?? 💩
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subbotaspartak
1787833317
А судьи кто?!!!! А никто... пофиг...
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