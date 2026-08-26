Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами

Бывший игрок и спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал травму защитника ЦСКА Мойзеса.

У легионера армейцев диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Он травмировался в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Мойзес в ЦСКА четыре года.

– Мойзес выбыл на длительный срок. Кто сможет заменить его?

– Он значимая фигура для ЦСКА и чемпионата России, но в команде есть Рейс, Круговой. Дай бог Мойзесу здоровья, но не думаю, что его отсутствие станет катастрофой для ЦСКА.