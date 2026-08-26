Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о потенциальном отъезде российских игроков команды в Европу.

Речь о Наиле Умярове и Руслане Литвинове.

– Ну, я бы на их месте не уезжал. В материальном плане у них всe в порядке. Они здорово сыграны. Умяров – вообще неприкасаемый, а Литвинов – универсальный. Он на трeх позициях может играть: центральный защитник, крайний, опорный. Если надо, я считаю, то он может и вингера сыграть.

– А если уедут оба, то у кого получится, на ваш взгляд?

– Во-первых, они в хорошие клубы не уедут. Нет смысла. В клуб уровня «Спартака» они не уедут. Но с учeтом вариативности Литвинова, у него больше шансов заиграть, потому что если на одной позиции высокая конкуренция, то он сможет на другой. Такие игроки, как Литвинов, очень ценятся. Умяров только опорный полузащитник.

– Но он умный полузащитник?

– Да. Он достаточно умный.