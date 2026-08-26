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Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу

26 августа, 20:39
4

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о потенциальном отъезде российских игроков команды в Европу.

Речь о Наиле Умярове и Руслане Литвинове.

– Ну, я бы на их месте не уезжал. В материальном плане у них всe в порядке. Они здорово сыграны. Умяров – вообще неприкасаемый, а Литвинов – универсальный. Он на трeх позициях может играть: центральный защитник, крайний, опорный. Если надо, я считаю, то он может и вингера сыграть.

– А если уедут оба, то у кого получится, на ваш взгляд?

– Во-первых, они в хорошие клубы не уедут. Нет смысла. В клуб уровня «Спартака» они не уедут. Но с учeтом вариативности Литвинова, у него больше шансов заиграть, потому что если на одной позиции высокая конкуренция, то он сможет на другой. Такие игроки, как Литвинов, очень ценятся. Умяров только опорный полузащитник.

– Но он умный полузащитник?

– Да. Он достаточно умный.

  • Умяров пришел в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново».
  • Литвинов всю карьеру проводит в родном клубе.
  • «Спартак» идет в РПЛ вторым.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Литвинов Руслан Бубнов Александр
Комментарии (4)
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Цугундeр
1787766357
Двое из ларца. Какая им Европа? Полный Пюник.
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...уефан
1787767434
...я, так понимаю, осталось понять - куда, когда и зачем ехать)...
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