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  • Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести

Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести

26 августа, 22:31
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил против сноса стадиона в московском районе Останкино. Вместо бесплатной арены собираются построить падел-центр.

«С удивлением узнал, что на месте прекрасного стадиона в парке «Останкино» будет построен падел-центр! Это ошибка и плохое решение для москвичей! Стадион никогда не пустует, там постоянная движуха, тысячи людей разных возрастов занимаются спортом! Много детей! Беговые дорожки, поле футбольное, тренажеры, волейбол, баскетбол, коробка хоккейная!

Стадион должен жить! Я сам с удовольствием занимаюсь спортом на этом прекрасном стадионе! На чужом несчастье падельное счастье не построить! И природа в этом прекрасная, деревья красивые растут! Живи, стадион в Останкинском парке на ВДНХ! Руки прочь от этой арены! Стройте в другом месте!» – написал Губерниев.

  • Губерниев работает на ТВ с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» журналист со дня основания в 2015 году.
  • Также Губерниев входит в штат ВГТРК.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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рылы
1787782670
губерниев, ты своё падельное рыло вообще видел? вот как раз новая арена для таких, как ты, и строится. кстати, а чё там за стадион собрались сносить? на сколько мест? или обычный районный "трудовик"? слышал так же, но уже пару лет назад, что локо всё никак не может определиться. то крышу хотели натянуть, и проекты я видел. то вообще снести задумали стадион, которому ещё и 30 лет нет и строить с нуля. хотя, с нынешним плачевным положением ржд, который банкрот, переезда локо на несколько лет на открывашку ждать не приходится.
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ТяжелаяАртиллерия
1787811107
Комментарий скрыт модератором
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ТяжелаяАртиллерия
1787811372
Комментарий скрыт модератором
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