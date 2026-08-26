Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил против сноса стадиона в московском районе Останкино. Вместо бесплатной арены собираются построить падел-центр.

«С удивлением узнал, что на месте прекрасного стадиона в парке «Останкино» будет построен падел-центр! Это ошибка и плохое решение для москвичей! Стадион никогда не пустует, там постоянная движуха, тысячи людей разных возрастов занимаются спортом! Много детей! Беговые дорожки, поле футбольное, тренажеры, волейбол, баскетбол, коробка хоккейная!

Стадион должен жить! Я сам с удовольствием занимаюсь спортом на этом прекрасном стадионе! На чужом несчастье падельное счастье не построить! И природа в этом прекрасная, деревья красивые растут! Живи, стадион в Останкинском парке на ВДНХ! Руки прочь от этой арены! Стройте в другом месте!» – написал Губерниев.