Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов

27 августа, 10:47

«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «ПСЖ» о переходе нападающего Брэдли Барколя.

Клубы согласовали условия сделки в ночь на четверг. Общая сумма трансфера составит около 120 миллионов фунтов, более 100 миллионов из которых относятся к гарантированной части.

Переговоры ведут спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз и президент Fenway Sports Group Майк Гордон. Утром в четверг стороны улаживают последние важные детали. Контракт пока не подписан, сделка не завершена.

Потенциальный трансфер может повлиять на будущее Коди Гакпо. Нападающего «Ливерпуля» неоднократно связывали с «Тоттенхэмом», а этим летом к нему проявлял интерес «Манчестер Сити».

  • 23-летний Барколя стал главной целью «Ливерпуля» для замены Мохамеда Салаха. У француза оставались два года по контракту с «ПСЖ», но он дал понять, что не намерен продлевать соглашение с победителем Лиги чемпионов. Барколя не попал в заявку на матч-открытие сезона против «Ренна» (2:2).
  • Барколя в основном играет на левом фланге, но способен действовать и на правом. В прошлом сезоне он конкурировал за игровое время с Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ, а на поздних стадиях победного для «ПСЖ» розыгрыша Лиги чемпионов преимущественно выходил со скамейки запасных.
  • В сезоне-2025/26 Барколя провел 49 матчей за «ПСЖ», забил 13 голов и сделал 7 голевых передач. Парижане сохранили титул чемпиона Лиги 1 и выиграли Лигу чемпионов второй год подряд. Всего с дебюта в первой команде в сезоне-2021/22 Барколя записал на свой счет 39 голов и 37 ассистов в 152 матчах.

Еще по теме:
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов 1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Источник: The Athletic
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Ливерпуль Барколя Брэдли
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
7
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
24
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Все новости
Все новости
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
11
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
Вчера, 01:55
2
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
4 ноября
6
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
4 ноября
4
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Черчесов отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
3 ноября
1
Роналду, Месси, Ямаль и Мбаппе вошли в шорт-лист символической сборной года
2 ноября
«Монако» может подписать еще одного россиянина
1 ноября
2
На Украине объяснили, почему помешали Мбаппе получить «Золотой мяч»
1 ноября
3
Видео«ПСЖ» попытался жестко напугать Сафонова – его реакция
1 ноября
2
Игрок «Галатасарая» перепутал Батракова с Головиным
31 октября
5
Украина помешала Мбаппе получить «Золотой мяч»
31 октября
13
Заявление Сафонова после матча с «Гавром»
31 октября
2
Сафонов получил оценку за игру с «Гавром»
31 октября
5
Две страны поставили Сафонова на 1-е место в голосовании за трофей Яшина
31 октября
4
Стало известно, сколько баллов набрал Сафонов в голосовании за трофей имени Льва Яшина
31 октября
Стала известна оценка Сафонова за игру с «Гавром»
30 октября
4
Луис Энрике установил рекорд по победам в «ПСЖ» среди тренеров
30 октября
2
Лига 1. 3 гола и 2 ассиста Хакими принесли «ПСЖ» крупную победу над «Гавром» (5:1)
30 октября
4
Акинфеев отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
30 октября
Головин назвал свою цель в «Монако»
30 октября
1
Семин оценил 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
30 октября
2
Экс-вратарь «ПСЖ» – о Сафонове: «Не может как следует закрывать ближний угол»
30 октября
5
Бывший вратарь «ПСЖ» назвал недостаток в игре Сафонова
30 октября
5
Представитель от Беларуси не поддержал Сафонова в голосовании за приз лучшему вратарю года
29 октября
1
Байдачный – о 4-м месте Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира: «Кто даст награду русскому?»
29 октября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+