«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов

«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «ПСЖ» о переходе нападающего Брэдли Барколя.

Клубы согласовали условия сделки в ночь на четверг. Общая сумма трансфера составит около 120 миллионов фунтов, более 100 миллионов из которых относятся к гарантированной части.

Переговоры ведут спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз и президент Fenway Sports Group Майк Гордон. Утром в четверг стороны улаживают последние важные детали. Контракт пока не подписан, сделка не завершена.

Потенциальный трансфер может повлиять на будущее Коди Гакпо. Нападающего «Ливерпуля» неоднократно связывали с «Тоттенхэмом», а этим летом к нему проявлял интерес «Манчестер Сити».