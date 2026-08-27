«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов

«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «ПСЖ» о переходе нападающего Брэдли Барколя.
Клубы согласовали условия сделки в ночь на четверг. Общая сумма трансфера составит около 120 миллионов фунтов, более 100 миллионов из которых относятся к гарантированной части.
Переговоры ведут спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз и президент Fenway Sports Group Майк Гордон. Утром в четверг стороны улаживают последние важные детали. Контракт пока не подписан, сделка не завершена.
Потенциальный трансфер может повлиять на будущее Коди Гакпо. Нападающего «Ливерпуля» неоднократно связывали с «Тоттенхэмом», а этим летом к нему проявлял интерес «Манчестер Сити».
- 23-летний Барколя стал главной целью «Ливерпуля» для замены Мохамеда Салаха. У француза оставались два года по контракту с «ПСЖ», но он дал понять, что не намерен продлевать соглашение с победителем Лиги чемпионов. Барколя не попал в заявку на матч-открытие сезона против «Ренна» (2:2).
- Барколя в основном играет на левом фланге, но способен действовать и на правом. В прошлом сезоне он конкурировал за игровое время с Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ, а на поздних стадиях победного для «ПСЖ» розыгрыша Лиги чемпионов преимущественно выходил со скамейки запасных.
- В сезоне-2025/26 Барколя провел 49 матчей за «ПСЖ», забил 13 голов и сделал 7 голевых передач. Парижане сохранили титул чемпиона Лиги 1 и выиграли Лигу чемпионов второй год подряд. Всего с дебюта в первой команде в сезоне-2021/22 Барколя записал на свой счет 39 голов и 37 ассистов в 152 матчах.
Источник: The Athletic