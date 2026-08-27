Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал заявление Андрея Аршавина в свой адрес.

– Когда вы говорили образно про состав команды – о том, что из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колесо, а он продолжает ехать – Аршавин отреагировал иронично о том, что в такой ситуации только сумасшедший остается на месте водителя. Вы себя чувствуете сумасшедшим?

– Стою перед вами и у меня на лбу не написано, что я пациент. Есть обязательства перед ребятами, командой и клубом. Растиражированная всеми реакция на происходящее от первого лица РЖД очень важна.

– Вы имеете в виду поддержку вас как главного тренера?

– Я имею в виду поддержку команды и то, что сейчас надо иметь терпение и спокойствие. Команды сыгрывается, должна обрести новое лицо.