ЦСКА принял решение по Абдулкадырову

Руководство ЦСКА решило сохранить защитника Джамалутдина Абдулкадырова.

«Абдулкадыров в ЦСКА до лета 2028 года: плюс контракт может быть продлен еще на сезон в случае выполнения определенных условий.

Москвичи решили не просто продлить воспитанника и отдать его в аренду, а сохраняют Джамала в команде Игдисамова как минимум до зимы.

За 21-летним центрбеком этим летом развернулась настоящая охота. Парня хотели «Акрон», Махачкала и «Балтика» + турецкие клубы («Амедспор» особенно). И это неудивительно, учитывая высокий рост (195 см), хорошую скорость и первый пас этого футболиста.

Однако Абдулкадров выбрал остаться в ЦСКА и биться за место в основе», – написал источник.