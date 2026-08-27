ЦСКА принял решение по Абдулкадырову

Руководство ЦСКА решило сохранить защитника Джамалутдина Абдулкадырова.
«Абдулкадыров в ЦСКА до лета 2028 года: плюс контракт может быть продлен еще на сезон в случае выполнения определенных условий.
Москвичи решили не просто продлить воспитанника и отдать его в аренду, а сохраняют Джамала в команде Игдисамова как минимум до зимы.
За 21-летним центрбеком этим летом развернулась настоящая охота. Парня хотели «Акрон», Махачкала и «Балтика» + турецкие клубы («Амедспор» особенно). И это неудивительно, учитывая высокий рост (195 см), хорошую скорость и первый пас этого футболиста.
Однако Абдулкадров выбрал остаться в ЦСКА и биться за место в основе», – написал источник.
- Джамалутдин – воспитанник ЦСКА.
- Уроженец Махачкалы стоит 900 тысяч евро.
- В прошлом сезоне Абдулкадыров был в аренде в «Ахмате».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова