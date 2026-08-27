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ЦСКА принял решение по Абдулкадырову

27 августа, 00:24
4

Руководство ЦСКА решило сохранить защитника Джамалутдина Абдулкадырова.

«Абдулкадыров в ЦСКА до лета 2028 года: плюс контракт может быть продлен еще на сезон в случае выполнения определенных условий.

Москвичи решили не просто продлить воспитанника и отдать его в аренду, а сохраняют Джамала в команде Игдисамова как минимум до зимы.

За 21-летним центрбеком этим летом развернулась настоящая охота. Парня хотели «Акрон», Махачкала и «Балтика» + турецкие клубы («Амедспор» особенно). И это неудивительно, учитывая высокий рост (195 см), хорошую скорость и первый пас этого футболиста.

Однако Абдулкадров выбрал остаться в ЦСКА и биться за место в основе», – написал источник.

  • Джамалутдин – воспитанник ЦСКА.
  • Уроженец Махачкалы стоит 900 тысяч евро.
  • В прошлом сезоне Абдулкадыров был в аренде в «Ахмате».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Абдулкадыров Джамалутдин
Комментарии (4)
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рылы
1787783367
ну естественно, что коренной москвич выберет проживание в столице, а не мотаться по задрюпинскам, с примерно нулевыми шансами вернуться потом обратно. аллах, или кто там, дал шанс на цска - он в него вцепился, как клещ, и будет держаться до последнего.
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subbotaspartak
1787815217
Неудобный конь: сам длинный и имена его...Рябой..Гнедой.. так ведь удобней?
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Литейный 4 (returned)
1787821636
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